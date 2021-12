O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Os membros do Sindicato dos Professores Municipais de Arroio do Meio (Sipram) estiveram reunidos em assembleia seguida de confraternização, no dia 2, no Restaurante Paroquial. A vice-presidente Naiara Tres fez a acolhida aos presentes e, na sequencia, passou a palavra para a presidente Andréa Susana Lange Barth que conduziu a Assembleia, apresentando os demais integrantes da nova diretoria eleita em julho deste ano para o biênio 2021/2023.

Na oportunidade, o contador Aloísio R. Wickert apresentou a previsão orçamentária para 2022, que foi aprovada. Dando continuidade, a presidente agradeceu a presença de todos e, na sequência, a secretária Carolina Ely explanou sobre o acordo da sétima hora. Já a advogada Ana Lúcia Lopes fez apontamentos gerais acerca das ações que estão na justiça (FGTS), entre outros assuntos discutidos de interesse da categoria. Ressaltou a importância do sindicato e de sua manutenção para a categoria.

Fizeram uso da palavra a secretária de Educação e Cultura, Iliete R. Winck, que agradeceu o trabalho e a dedicação dos professores e das equipes diretivas e a vice-prefeita Adriana Meneghini, ressaltou que muitas conquistas da categoria vieram por meio da luta sindical e agradeceu a todos os professores pelo trabalho que desenvolvem em prol da educação no município. Na sequência, o prefeito Danilo José Bruxel agradeceu o empenho de todos os professores, anunciou a reajuste salarial que será concedido a partir de janeiro de 2022 e desejou a todos um abençoado Natal e um 2022 repleto de realizações.

A presidente Andréa ressalta a importância de momentos como este, nos quais os professores podem se informar sobre assuntos de interesse da categoria bem como confraternizar. Após a assembleia, houve jantar e distribuição de brindes. Participaram 80 professores, dos 125 sindicalizados.

Membros da diretoria do Sipram

Presidente: Andréa Susana Lange Barth

Vice-Presidente: Naiara Regina Tres

Secretária: Caroline Krombauer Ely

Vice-Secretária: Vanessa Schneider

Tesoureira: Vania Drebes

Vice-Tesoureira: Lisandra Prediger

Conselho Fiscal: Carla Jaqueline Schroeder, Cheila Weizenmann, Elenice Lorenzon, Giane Maris Eidelweinn, Juliana Salvi, Liane Paloschi Villa, Patrícia Biasibetti, Rejane Teresinha Muller, Silviane Dertzbacher Da Silva.

