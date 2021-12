Esportes

Uma equipe de minifutebol master do Sete de São Caetano formada por jogadores com idade acima de 50 anos, esteve participando desde novembro no Parcão, em Estrela, da Copa Sênior de Futebol Sete – Troféu Adauto de Azevedo. A equipe chegou a final disputada na noite da última segunda-feira, tendo como adversário a equipe do Super 10 de Estrela. Após muita disputa, Sete e Só Alegria empataram em 0 x 0. O resultado levou a decisão para os pênaltis, onde o Sete venceu por 10 x 09, sagrando-se campeão. Na equipe do Sete, jogaram entre outros, o goleiro Oneide, Emerson Neves, Joãozinho Possamai, Vianei Sebastiany, Chilin, Marcos Brentano e Luis Mors. Como destaques, Oneide foi o goleiro menos vazado; Edenilson goleador e Emerson Neves, craque da final.

Por daiane