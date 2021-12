Esportes

O Campeonato de Minifutebol de Travesseiro entra na sua terceira rodada. Os jogos ocorrem neste domingo no campo do SER Juventude e iniciam às 14h. No primeiro jogo, o Bar da Ivete enfrenta o Real Madruga. Após, jogam: O Que Importa O Que Interessa x Cairu; São João x Juventude de Três Saltos; Mecenários x Desimpedidos.

Na última rodada realizada no Clube Esportivo Travesseirense, o Bar da Ivete goelou o São João por 4 a 1, Mercenários venceu o Real Madruga por 1 a 0. Cairu e Juventude de Três Saltos empataram em 1 a 1 e o Que Importa O Que Interessa empatou em 2 a 2 contra o Desimpedidos.

Por daiane