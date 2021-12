Geral

Com o objetivo de valorizar a parceria e comemorar a trajetória de união com seus mais de 70 mil associados, o Sicredi Região dos Vales lançou no dia 2 de julho deste ano a promoção “40 Anos Fazendo Juntos”. Ao todo, serão sorteadas 400 poupanças, totalizando R$ 2,5 milhões em prêmios distribuídos nos 18 municípios da área de atuação da Cooperativa.

O segundo sorteio acontece no dia 23 de dezembro e entregará 78 poupanças de R$ 2 mil e 75 poupanças de R$ 4 mil. Todos os sorteios serão realizados por agência, garantindo a distribuição de prêmios em cada município onde o Sicredi Região dos Vales atua, gerando mais chances do associado ser contemplado.

Os próximos sorteios acontecerão em março e abril de 2022, durante o processo assemblear de cada município, e em 2 de julho de 2022, no aniversário de 40 anos da Cooperativa.

Todos os associados que utilizarem produtos e soluções financeiras do Sicredi Região dos Vales como poupança, crédito, seguros, cartões, consórcios, entre outros, recebem cupons para concorrer a premiação conforme critérios previstos no regulamento disponível para consulta no site www.sicredi.com.br/coop/regiao-dos-vales-rs/promocao, ou nas 21 agências participantes da promoção: Anta Gorda, Arroio do Meio, Avenida – Guaporé, Capitão, Cidade Alta – Encantado, Centro Histórico – Arroio do Meio, Coqueiro Baixo, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Guaporé, Ilópolis, Muçum, Nova Bréscia, Putinga, Relvado, Roca Sales, São Valentim do Sul, União da Serra, Vespasiano Corrêa e Vista Alegre do Prata.

Por daiane