Secretaria executa terraplenagem em Passo do Corvo

A Administração de Arroio do Meio por meio da secretaria de Agricultura vem realizando terraplenagem na propriedade de Eloir Lohmann. Os trabalhos foram acompanhados na semana passada pelo prefeito Danilo Bruxel, vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, secretário de Administração, Áurio Scherer e o secretário da pasta, Élcio Roni Lutz.

Residente na localidade de Passo do Corvo, o agricultor investirá na construção de dois chiqueiros de 624 m² cada, com capacidade para alojar 1000 suínos para terminação. A família já possui um chiqueiro com capacidade para 1.050 animais. Além da terraplanagem, a secretaria fará esterqueira e acesso para caminhões.

Para o secretário da Agricultura, Élcio Lutz, o auxílio de maquinário da prefeitura reverte em melhorias para o produtor e ao mesmo tempo em crescimento para o município. “Dessa forma o agricultor amplia a produção e a secretaria faz sua parte para estimular o setor primário”.

