Esportes

A Copa Integração de Futebol de Campo – Taça Girando Sol/Sicredi, promovida pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, com patrocínio da Girando Sol e o Sicredi e o apoio do Chopp Santa Madre, Sírio Automóveis, Lajevale, e Lojas Bruxellas, realizou no domingo, dia 28, os jogos da rodada da volta da fase semifinal com dois jogos em Rui Barbosa e em Capitão.

Pela categoria de Titulares, teve em Rui Barbosa, com arbitragem de Jonathan Vivian, Rui Barbosa e Cruzeiro de Linha 32. Partida movimentada e com bons lances, terminou empatada em 1 x 1, resultado que classificou o Rui Barbosa que havia vencido por 1 x 0 na rodada de ida. O gol do Rui Barbosa foi marcado por Diogo Rizetti, cobrando pênalti no segundo tempo. O Cruzeiro empatou com pênalti cobrado por Diego Marder, que no primeiro tempo já havia perdido um pênalti defendido pelo goleiro do Rui Barbosa.

A outra semifinal aconteceu em Capitão, onde com arbitragem de Jamerson Brumm (Ortunho), o Sete enfrentou o Lago Azul, de Encantado. A partida foi de grandes emoções. O Lago Azul que jogava pelo empate, saiu na frente no marcador. O Sete correu atrás chegando ao empate aos 45 min do segundo tempo com gol de Pelego que, aos 48 min fez o gol da vitória do Sete, levando a decisão para os pênaltis, onde o Sete venceu por 5 x 3 ficando com a vaga de finalista.

Pelos Aspirantes, jogaram em Rui Barbosa, Rui Barbosa 2 x 3 Cruzeiro. Os gols do Rui Barbosa foram marcados por Rodrigo Rosa. Para o Cruzeiro marcaram Raí (2) e Diego Zanoni. O resultado classificou o Cruzeiro. Em Capitão, o Lago Azul se classificou para final depois de ganhar por 4 x 2 do Estudiantes.

Domingo em Capitão

Domingo será realizada a primeira partida da final no campo do Sete de Capitão. Na categoria de Titulares, jogam Sete x Rui Barbosa e na categoria de Aspirantes, Cruzeiro x Lago Azul. Rui Barbosa e Cruzeiro têm a vantagem de jogar por dois empates por ter melhor campanha no campeonato. No caso de uma vitória de cada equipe, a decisão vai para os pênaltis. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 14h e dos Titulares às 16h. Para os jogos finais será cobrado ingresso no valor de R$ 10.

ATLETAS SUSPENSOS

Pelos Titulares está suspenso por expulsão Vagner Hackmann (Paraguaio) do Sete de Capitão e pelo 3º cartão amarelo, está suspenso Luis Lansini (Rui Barbosa). O Sete de Capitão foi punido com multa de um salário por incidente provocado por um torcedor.

Por daiane