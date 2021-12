Esportes

Na noite de quarta-feira, a categoria 2010/11 da Escola de Base Rui Barbosa ficou campeã da Série Prata da Copa Nolifute de Futebol de Campo. A final ocorreu diante do Cruzeiro do Sul, em Roca Sales, após vitória de 4×3. Este foi o último compromisso oficial da Base em 2021. A festa de encerramento ocorre dia 18 na sede do clube, em Rui Barbosa. Em janeiro, está prevista a participação na Copa Salvador do Sul.

Por daiane