Resenha do Solano

Ciúmes das grandes obras ou incompreensão?

As pessoas têm perfis diferentes. Algumas são mais pé no chão. Preferem a intensidade das pequenas coisas. Tijolo por tijolo. Ou até mesmo, caractere por caractere. Outras acreditam na beleza de seus sonhos. Ousam. E não se importam em ser chamadas de loucas por aquelas que não compartilham de seus ideais ou têm ciúmes de suas iniciativas. O mesmo vale para gestão pública e investimentos privados. O viaduto entre os bairros São José e Medianeira, sobre a ERS-130 em Arroio do Meio, a ponte para Colinas sobre o rio Taquari, e o monumento do Laçador no Morro Gaúcho. Serão marcas que vão transformar Arroio do Meio, mais cedo ou mais tarde. Assim como outras grandes iniciativas mais direcionadas. Demandam de muito mais pé no chão do que se imagina. Por isso são incompreendidas por pessoas que só ‘querem’ enxergar nuvens, ou meramente ‘desqualificar’ por suas próprias limitações.

PREJUÍZO PARA UNS, LUCRO PARA OUTROS?

Se a estiagem está trazendo prejuízos para agricultura, nenhuma obra parou por excesso de chuva. “Tem que chover. Os pedreiros vão ficar ricos demais. Não saem mais das piscinas no happy hour”, é o que mais se ouve falar por aí.

De acordo com o Sindicato Nacional das Indústrias de Cimento (Snic) já há uma desaceleração nas vendas. Apesar disso, o mês de novembro registrou alta de 8% em volume na Região Sul, em comparação com o mesmo período do 2020 em que vinha com bom desempenho favorecido pela pandemia. No país a alta foi de 2,3%, totalizando 5,36 milhões de toneladas. Segundo o Snic a desaceleração está ligada ao esgotamento da poupança e das reservas pessoais de quem estava tocando reformas em imóveis, somadas as quedas dos índices de confiança do consumidor, do empresariado e o endividamento das famílias de baixa renda. A Associação Brasileira de Materiais de Construção (Abramat), que representa as indústrias de materiais de construção, espera expansão de 1,5% a 2% no próximo ano, em âmbito nacional.

Só em Arroio do Meio em 2021, até o dia 10 de dezembro, foram protocolados 368 projetos de construção, sendo 88 no último trimestre. Em 2020 foram protocolados 429 projetos de construção, sendo 98 no último trimestre. As informações são do Departamento do Planejamento. Óbvio que muitos protocolos de 2020 foram executados em 2021 e assim por diante. E muita coisa rola por conta.

FUTUROS SECRETÁRIOS DE GOVERNO

O secretário de Administração de Arroio do Meio Áurio Paulo Scherer revelou que o nome do novo secretário de Obras será anunciado em janeiro ou fevereiro, e que no decorrer de 2022 os coordenadores do Planejamento, Carlos Rafael Black, e da Indústria Comércio e Turismo, Jonas Reinaldo Schwarzer, serão promovidos para secretários.

OBRAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL

No fim de tarde de sexta-feira, representantes do Poder Público de Arroio do Meio, fizeram uma vistoria na execução das melhorias no Balneário Recreio Municipal. Além da execução da calçada, com mão de obra própria, uma equipe de trabalhadores do bairro Navegantes está construindo oito churrasqueiras cobertas, banheiros e pias, além da instalação de pontos de energia elétrica e iluminação. O investimento, com mão de obra e material, será inferior a R$ 20 mil. No local também está sendo construído um quiosque pelo barqueiro Cascão que faz a travessia do rio em quatro horários do dia. O vereador José Elton Lorscheiter (PP) irá sugerir que o balneário que na década de 1980 era chamado de Recreio Municipal, passe a se chamar de Herberto Henrique Fleck, o Xinxim, antigo proprietário da área que foi doada ao município. Os trabalhadores Darlei e Vagner, que executam a obra, revelam que a orla voltou a ter bom movimento, com mais de 150 pessoas nos momentos de pico, especialmente nos fins de semana.

Também está em estudo a construção de uma pista para atletismo, caminhadas e ciclismo, nas imediações do Clube Esportivo Navegantes. Lembrando que investimentos na orla e infraestrutura de bem-estar no bairro Navegantes são cobranças antigas e voltaram a sair do papel na gestão 2017/2020 após mobilização popular liderada pelo ex-vereador Pedro Volmir de Freitas Noronha, o Kiko, e sensibilidade do então prefeito Klaus Werner Schnack, para construção de uma rampa náutica reivindicada por pescadores e proprietários de embarcações.

Por daiane