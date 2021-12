Esportes

O espaço do Moto Clube de Arroio do Meio – Mocam, no Parque Municipal de Eventos, viveu um final de semana de muito agito no último sábado e domingo, com a realização da etapa única do Campeonato Sul Brasileiro de Velocross e da etapa final do Campeonato Gaúcho de Velocross. O evento foi organizado pelo Mocam com supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo e da Federação Gaúcha de Motociclismo, com apoio da Prefeitura de Arroio do Meio. O evento recebeu a aplicação de recursos do Governo do Estado, através da secretaria do Esporte e Lazer e da Lei de Incentivo do Fundo Pró-Esporte RS.

Pela pista do Mocam passaram mais de 150 pilotos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Ainda no sábado foram realizados treinos livres e no domingo diante de um sol escaldante, os pilotos iniciam as competições com motos nacionais e importadas. Foram realizadas provas nas categorias de minimotos a partir de 65cc, VX45, VX50 Importadas e Nacional, VX4, VXF, 230cc, 250cc, VX1, VX2, Força Livre Nacional e Promocional até 200cc. Todas as categorias que participaram das provas definiram os campeões da temporada do Campeonato Gaúcho de Velocross e os melhores classificados da etapa única do Sul Brasileiro.

As provas, que tiveram a participação de alguns pilotos locais ligados ao Mocam, foram acompanhadas pelos dirigentes CBM e da FGM que mais uma vez elogiaram a pista e a organização do Mocam, prometendo novos eventos em 2022, quando o velocross deverá trazer novidades em suas competições, conforme relato feito na tarde de domingo por Jair Costa, presidente da FGM durante momento solene das duas competições. A solenidade também teve a participação da direção do Mocam; prefeito Danilo Bruxel e os patrocinadores. No decorrer da semana a direção do Mocam divulgou os ganhadores das duas bicicletas que foram sorteadas: Matias Petry (Escola João Beda Koerbes) e William Forneck (Escola Bela Vista). A direção do Mocam também deixa um agradecimento especial às empresas Girando Sol, Refricomp, Sabory Sorvetes e Equipeças, patrocinadores e ao público que prestigiou o evento.

Por daiane