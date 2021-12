Geral

O distrito de Arroio Grande, Arroio do Meio, recebeu na quinta-feira, 2, a terceira edição do projeto Administração + Perto de Você. Prefeito Danilo Bruxel, vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, equipe de secretários e coordenadores atenderam dezenas de pessoas da comunidade para ouvir suas demandas.

A ação, que tem por objetivo aproximar a Administração dos munícipes, foi realizada na Escola Municipal Duque de Caxias. Em sua fala, Bruxel ressaltou que a intenção do projeto é fazer com que a comunidade conheça quem são as pessoas que trabalham no setor público. Frisou ainda a pavimentação asfáltica entre Arroio do Meio e Capitão, obra esta que trará mais qualidade de vida aos moradores da localidade.

No dia também foi realizada a aplicação de vacinas contra a covid-19, verificação de pressão arterial e teste de HGT ou glicose. O projeto deve ocorrer em diferentes bairros e localidades do município, conforme cronograma.

Por daiane