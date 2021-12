Cultura

A história dos clubes de mães e das ações realizadas ao longo de décadas em prol da comunidade de Marques de Souza estão retratadas em 126 páginas do livro escrito pela professora Sandra Silmara dos Santos Melo, de Lajeado. O lançamento ocorreu no sábado, dia 11, em um café realizado na Sociedade Esportiva de Picada Flor, Marques de Souza.

A ideia do livro começou em 2016, por ocasião de um estágio do curso de Pedagogia, quando iniciou-se um resgate histórico de todos os clubes de mães existentes no município. Atualmente mais de 400 mulheres são envolvidas em 13 das entidades que estão ativas. No passado o número de clubes chegou a 17.

Para Sandra, o livro tem uma importância histórica e cultural para cada clube, além de valorizar o trabalho e sua contribuição para as comunidades. “São estes clubes que mantêm festas e eventos em muitas sociedades. Este trabalho não poderia passar despercebido”, destaca.

Por daiane