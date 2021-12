Geral

Com a previsão de um orçamento de R$ 25 milhões em 2022, 20% a mais que em 2021, o prefeito de Marques de Souza, Fábio Alex Mertz (PP), está feliz em administrar um município jovem, com boas perspectivas de desenvolvimento, apesar do momento conturbado na fase pandêmica.

Destaca que os 12 primeiros meses de governo exigiram sensibilidade nas tomadas de decisão. A pandemia impactou no fechamento de diversos negócios e, na gestão pública, trouxe desafios, especialmente na Saúde e Educação. A seca exigiu soluções de problemas históricos no abastecimento de água em algumas localidades. “O cenário era preocupante”, diz.

A alta demanda no hospital e postos de saúde, motivou a busca pela imunização da população, que atualmente atinge índices elevados. “Estamos há semanas sem registrar casos de covid-19”. Paralelamente, foi ampliado o atendimento na saúde, inclusive nos postos do interior, com mais especialidades médicas, exames laboratoriais, implantação da Farmácia Solidária, valorização e ampliação da atuação das agentes de saúde.

Na educação, foram necessárias adequações em dois momentos: No início do ano, e no retorno das aulas dentro da normalidade, que exigiram a reorganização do quadro docente. O município garantiu o retorno do Proerd, promoveu melhorias no acolhimento dos alunos na educação infantil, no sistema pedagógico, realizou parceria com Sesc para o Ensino Médio, retorno do transporte universitário para a Univates e manteve o subsídio do curso Técnico Agrícola em Teutônia.

No esporte, o prefeito pontua o retorno das atividades das categorias da Escola de Futebol, que passou praticamente 5 anos inativa. Evidencia também os incentivos aos campeonatos de futebol amador, intercamping e bocha. “Percebemos que está tendo uma participação muito grande de público, promovendo a integração e momentos agradáveis entre as comunidades”.

GESTÃO FOCADA NAS PESSOAS, INVESTIMENTOS E INCENTIVOS

Com 25 anos de experiência na gestão empresarial no comércio e indústria, Fábio destaca que, diferentemente da iniciativa privada, a gestão pública é mais burocrática, especialmente no que tange a medidas e prestação de contas. Entretanto, ambas as áreas têm como fundamental e decisiva para resultados, a gestão de pessoas. “Temos como princípio o trabalho em equipe. A união, trabalho e respeito são nosso guia para todas as tomadas de decisão. A relação com o Legislativo é transparente, participativa com muito diálogo, buscando o melhor para os munícipes. Tentamos atender todos os requerimentos”.

Na secretaria de Obras, além da manutenção diferenciada das principais estradas de escoação da produção, com colocação de material e compactação, o município também irá executar um quilometro de asfalto pelo programa Pavimenta RS, na localidade de Bela Vista do Fão. “Vamos realizar pavimentações em todas as localidades. Obras de grande envergadura sairão do papel”.

Mertz ainda anunciou investimentos de R$ 680 mil em recursos próprios na revitalização do pátio da Escola de Educação Infantil Brilho de Infância. “Vamos ter uma estrutura adequada, moderna e segura para atender todas as necessidades pedagógicas das nossas crianças”. Além de aproximadamente R$ 850 mil na construção de três novas salas de aula e dois banheiros, na Escola Carlos Gomes, R$ 65 mil na recepção da Escola Primeiros Passos, e a confirmação de R$ 1 milhão aprovados no FNDE para construção de um ginásio. “Estamos reorganizando e promovendo melhorias em todos os ambientes onde os munícipes são atendidos”.

DUPLICAÇÃO DA BR-386, UM DIVISOR NO DESENVOLVIMENTO

A duplicação da BR-386, é considerada um divisor de águas no desenvolvimento do município. O prefeito detalha a boa relação com a empreiteira Eurovias e a CCR, que está executando a obra, especialmente na solução de pontos divergentes do projeto como os acessos a ruas e estradas laterais. Destaca que ainda boa parte dos mil funcionários desta empresa estão consumindo e até mesmo morando no município, o que já dá resultado nítido na economia. E além da melhoria logística e na segurança viária, vislumbra potencial para novos empreendimentos e até mesmo vinda de novos moradores em médio prazo.

No turismo, além do retorno à diretoria da Amturvales e ampla divulgação do roteiro Janelas do Interior, o poder público está dando sequência aos investimentos no Parque Municipal Nova Berlim da Forqueta, com iluminação, belvedere e conclusão das pistas de caminhada. A projeção é investir na estruturação do espaço ao longo dos quatro anos para tornar o espaço mais usual para a população. Também há a parceria cultural com o CTG Caminhos da Serra e cursos de dança, reorganização calendário de eventos. “Temos a certeza de novas situações no turismo local com a vinda do Cristo Protetor a Encantado”.

Na agricultura, cita a força tarefa em terraplanagens para ampliações na produção de frangos e suínos. Parcerias com a Emater/RS-Ascar e melhorias nos acessos e estradas de lavouras. “Temos o compromisso de direcionar mais incentivos à bovinocultura leiteira que é o setor que mais está sofrendo com a estiagem”. Outro programa é o Luz Forte no Campo, que em parceria com a Certel, está levando luz trifásica a todas as propriedades que necessitam ampliar suas produções. Importante também salientar a reestruturação da Defesa Civil, especialmente no monitoramento.

Mertz destaca o suporte da Administração à vinda de novas empresas e negócios, que está expandindo satisfatoriamente. Só a indústria de metal mecânica Disafe, está gerando 40 novos postos de trabalho.

Na gestão, entre outras medidas, cita o enxugamento da folha de pagamento que passou de 33% para 28%, e um possível superávit em 2021, o que juntamente com o aumento do orçamento permite boas projeções para 2022 e próximos anos. “É um município diferenciado para empreendimentos, negócios e residir. Vamos construir novos programas de incentivos para o desenvolvimento que está por vir, as portas estão abertas para todos que desejam investir e morar aqui”.

Por fim, convida toda comunidade regional para prestigiar a festa de 26 anos do município, na Praça Central, que ocorre no dia 28 com o humorista Paulinho Mixaria, várias atrações e para outras festividades que ocorrerão na Praça, nos distritos de Tamanduá e Bela Vista do Fão.

Por daiane