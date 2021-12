Esportes

O coordenador da escolinha Prata da Casa, Emerson Neves, no decorrer da semana, anunciou parceria da instituição com Monsoon FC a partir de janeiro de 2022.

Com uma grande estrutura localizada na Zona Sul de Porto Alegre, o Monsoon FC tem entre seus objetivos principais a formação de atletas para o mercado esportivo mundial. Esse trabalho ocorre no Campo Novo, bairro vizinho de onde surgiram grandes jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Tinga, Fred e Raphinha. O clube possui estrutura de ponta para o desenvolvimento dos seus atletas e dispõe de refeitório, academia, alojamento e fisioterapia com capacidade para 200 jogadores e jogadoras, além de um estádio e cinco campos de treinamento.

O clube também possui um setor de captação de talentos e parcerias pelo Brasil. Após fechar as negociações e solidificar a parceria, a Escola Pratas da Casa passa a se chamar Escola Monsoon FC e receberá incentivos do Monsoon a partir de janeiro de 2022. Com a mudança, os atletas que se destacarem na Escola terão como destino inicial as categorias de base do Monsoon FC, onde poderão disputar todas as competições da FGF e usar a estrutura do clube para se tornarem atletas de alto rendimento.

Por daiane