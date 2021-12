Esportes

O Monsoon FC, parceiro da Escolinha Prata da Casa, fará o encerramento da temporada em seu Centro de Treinamento, na próxima segunda-feira. Alunos da Prata da Casa estão convidados a participar desta confraternização, que terá a presença do Diego Freestyle. Além de conhecerem a estrutura, haverá brinquedos, brindes e um gostoso churrasco.

No fim de semana a categoria sub13 do Monsson FC participa da primeira Copa Cristo Protetor, em Encantado. A equipe ficará hospedada no Hotel Moinhos da Luz, em Arroio do Meio.

Mais de 300 pessoas prestigiaram a festa de encerramento da Escolinha Prata da Casa, na última sexta-feira, dia 10, no Clube Sete de Setembro de São Caetano. O evento contou com a chegada do Papai Noel, doação de brinquedos e brindes. Entre 21 a 26 de janeiro, a instituição participa da Copa Teutônia.

Por daiane