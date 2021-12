Esportes

Nessa sábado, a Escolinha Prata da Casa disputa as finais da Liga Serrana. A categoria sub11 enfrenta o Juventude em Caxias do Sul e a sub13 enfrenta a Juventus de Teutônia. Em caso de vitória, disputa a final no mesmo dia. A saída da delegação que viaja a Caxias do Sul está agendada para as 6h de São Caetano, Arroio do Meio.

Nessa sexta-feira, dia 10, a instituição realiza festa de encerramento e a apresentação da Monsson.

Por daiane