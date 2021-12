Vitrine de Natal

O município deu início neste final de semana aos festejos natalinos. A programação, que se estende até o dia 28 de dezembro, contará com atrações para toda a família.

A abertura ocorreu no domingo, dia 05, com a apresentação da Orquestra Municipal de Arroio do Meio na Área de Lazer Pérola do Vale. A atração reuniu centenas de famílias, que puderam apreciar uma boa música e contemplar a iluminação natalina do local. A programação conta ainda com a inauguração do asfalto da rua Érico Veríssimo, bairro Medianeira, amanhã, dia 11, às 10h e o Doce Domingo em Família, com música na Área de Lazer, no domingo, dia 12.

Na terça-feira, dia 14, às 19h30min, ocorre a Caminhada Natalina. O trajeto inicia no Hospital São José, com a bênção da saúde, segue até a Casa Branca, passando pelo Posto de Saúde Central. De lá segue até a residência de Regina Rodrigues e prefeitura, encerrando o trajeto na árvore de Natal da praça. Nos pontos de parada haverá apresentação de corais.

No dia 15, pela manhã, será realizada a culminância do Projeto Saúde na Escola. O evento ocorre na quadra coberta da Praça Flores da Cunha. Na quinta-feira, dia 16, ocorrem as formaturas do Ensino Fundamental nas escolas municipais. Mais detalhes da programação podem ser conferidos no site da prefeitura www.arroiodomeio.rs.gov.br.

Por daiane