Geral

Se despediu do setor público de Arroio do Meio na última semana, o operador de máquinas Jaime Guth. Como forma de agradecimento pelo trabalho desempenhado em pouco mais de 32 anos, o servidor foi recebido no gabinete pelo prefeito Danilo Bruxel, vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, secretário de Administração, Áurio Scherer e coordenador administrativo da secretaria de Obras, Cristian Perin.

Na conversa, o servidor destacou a evolução das máquinas. “Antigamente elas não eram que nem hoje, era tudo no pedal. Se saía para o interior, produzia o saibro, carregava e ainda espalhava. E pensar que tem gente que ainda reclama que o serviço está ruim, mas hoje trabalham em máquinas com ar-condicionado, o que não existia na época”. Ele trabalhou com várias máquinas. Recorda-se que em uma delas, uma carregadeira, atuou por mais de 14 mil horas. Já em uma retroescavadeira foram oito mil horas de trabalho.

Bruxel, que já trabalhou com o servidor nos mandatos anteriores, agradeceu pelo serviço prestado no setor público. “Como você mesmo disse, foi difícil no início, hoje as máquinas estão mais modernas. Além disso, anos atrás vocês trabalhavam com poucas condições, mas não se queixavam”, ressalta.

“Só tenho a agradecer tudo que eu passei. Aprendi muita coisa, mas também consegui repassar muita coisa. Têm operadores que hoje estão trabalhando e que fui eu que ensinei, operadores que têm empresas próprias e foram meus alunos”, salienta Guth.

Por daiane