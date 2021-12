Vitrine de Natal

Laços, Papais e Mamães Noéis, guirlandas e bonecos de neve decoram e dão o tom natalino nos espaços públicos de Arroio do Meio. A decoração da Praça Flores da Cunha e do prédio da prefeitura foi especialmente confeccionada pelas oficineiras do Centro de Referência e Assistência Social (Cras), com a participação de alunas voluntárias.

Eliane Tischer, Marli Nos e Gládis Labres estiveram diretamente envolvidas e, nesta semana, culminaram o trabalho com a instalação de um casal Noel em frente à prefeitura, junto a três pinheiros de bambu. Elas trabalham desde setembro na confecção dos enfeites. Marli, Eliane e Gládis estiveram à frente do corte, costura e acabamentos. O material foi custeado pelo município.

São mais de 60 bonecos – 20 só no prédio da prefeitura – de tamanhos variados, além de guirlandas e laços na praça. Embora tenha sido trabalhoso, ver os enfeites instalados e embelezando os espaços públicos, enche de alegria as artesãs. “Amo fazer a decoração para o Natal. É muito gratificante ver que as pessoas gostam”, diz Eliane, visão que é compartilhada pelas demais. Para as oficineiras, a decoração é algo preparado com muito carinho para embelezar a cidade, motivo pelo qual toda a comunidade deve ajudar a preservar os enfeites.

Por daiane