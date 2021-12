O Alto Taquari - Cotidiano

Natal

Iniciaram na noite de ontem os festejos natalinos organizados pela Administração de Pouso Novo, por meio da secretaria de Educação e Cultura. O primeiro evento teve a circulação pela cidade da caravana natalina com o grupo de teatro Luz&Cena, que se apresentou com um carro iluminado e com a presença do Papai Noel.

A programação continua sábado, dia 18, na Praça, iniciando às 18h, com feira de produtos coloniais, brinquedos infláveis para as crianças e show com a Banda Nova, de Bento Gonçalves. Na segunda-feira, a programação retorna para a Praça, quando, a partir das 19h ocorre a apresentação de talentos de Pouso Novo e a presença do Papai Noel que vai fazer a distribuição de pacotinhos. Durante esta programação serão revelados os ganhadores do concurso Natal dos Sonhos e feita a arrecadação de brinquedos e alimentos não perecíveis que devem ser doados para famílias cadastradas no Cras.

Decoração natalina

Uma das novidades deste Natal é a realização do concurso de decoração natalina denominado de Natal dos Sonhos. O concurso, que vale para moradias da cidade e do interior, tem prevista a entrega de premiação para as três melhores ornamentações com cestas de produtos coloniais e vale-compras do comércio local. O concurso tem na coordenação a secretaria da Educação, com apoio do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e é formado por uma Comissão Organizadora e uma Comissão Julgadora. A análise e julgamento das melhores decorações encerra nesta sexta-feira, dia 17, levando em conta o espírito natalino, beleza visual, criatividade e originalidade, iluminação e utilização de materiais inusitados na composição do cenário.

Natal solidário

Numa iniciativa do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e o Conselho Municipal de Turismo está em andamento uma ação para tornar mais alegre e fraterno o Natal em Pouso Novo, através da campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e brinquedos em condições de uso. Os pontos de arrecadação encontram-se na prefeitura, Emater, Cras, escolas e na Rádio Eco da Serra. Os itens arrecadados serão distribuídos para famílias do município. Em nota repassada para imprensa, os organizadores da campanha dizem “que um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores”.

Por daiane