Esportes

A pista de motociclismo do Moto Clube de Arroio do Meio – Mocam, instalada no Parque Municipal de Eventos, deverá receber uma grande movimentação neste final de semana com a realização da etapa única do Campeonato Sul Brasileiro de Velocross e da etapa final do Campeonato Gaúcho de Velocross. O evento tem na organização o Mocam, com supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo e da Federação Gaúcha de Motociclismo, além da prefeitura de Arroio do Meio. A promoção também recebe a aplicação de recursos do Governo do Estado, através da secretaria do Esporte e Lazer e a Lei de Incentivo do Fundo Pró-Esporte RS.

As duas competições devem reunir em torno de 200 pilotos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. A concentração de pilotos e suas equipes começa nesta sexta-feira. No sábado, acontecem treinos livres e cronometrados. No domingo, as provas oficiais iniciam às 9h e, no turno da tarde às 13h, com a participação de motos nacionais e importadas e disputas em 15 categorias entre as quais: VX45, VX50 Importadas e Nacional, VX4, VXF, 230cc, 250cc, VX1, VX2, Força Livre Nacional e Promocional até 200cc, além de minimotos a partir de 65cc.

Entre os pilotos do Mocam, devem competir Joaquim Velasquez, nove anos, que corre na categoria de 65cc e Arthur Fröhlich Kunz, que disputa com uma moto CR 250cc. As provas que acontecem numa pista de quase 1.200 metros de extensão, podem ser assistidas pelo público que vai ter à sua disposição arquibancada. O valor do ingresso para os dois dias será de R$ 20, informou a direção do Mocam.

Por daiane