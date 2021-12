Geral

O time Master do Cruzeiro de Linha 32, bombou na noite de sábado, dia 11, com a realização de sua festa de encerramento do ano. Após a diversão no final da tarde no campo, o grupo invadiu a sede do Cruzeiro, onde foi servido jantar, feito sorteio de brindes e entrega de jaquetas aos integrantes do grupo. Como atração maior, aconteceu o desfile, onde 10 homens vestidos de mulher disputaram as faixas de rainha, princesa e miss simpatia do Master. Diante de um corpo de jurados, desfilaram as candidatas Trepadeira, Patricinha, Suculenta, Dodinha, Florisbela, Toninha, Selmira Pederiva das Caipira, Max Cachorro, Claudinha e Jorgeti. Como rainha foi escolhida Claudinha, representada por Claiton Führ; princesa Selmira, representada por Luis Nos e a miss simpatia, Toninha, representada por Antônio Dietrich. Como mimo, as três finalistas receberam uma dúzia de ovos cada.

Durante a festa, que tevemúsica com o gaiteiro Schneidinha, de São Pedro da Serra, e foi animada pelo comunicador Nêni, de Venâncio Aires, informou-se que a temporada de 2022 inicia em 6 de fevereiro, com a primeira partida em Linha 32 com o São Luiz de Estrela.

Por daiane