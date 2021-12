Geral

Para melhor servir e atender seus clientes, a loja Mabel Materiais de Construção, inaugurou sua nova loja localizada na ERS-130 km 73, número 499, bairro Campestre, em Lajeado. O novo espaço possui 640m² e um variado mix de produtos para as obras, que vão desde o alicerce ao telhado. “Vendemos toda a linha de material como pedras, tijolos, areia, tinta, pisos, aberturas, materiais elétricos e hidráulicos. Você encontra tudo em nossa loja”, comenta Mabel Marchi Kappes.

Com estacionamento próprio e de fácil acesso, a Mabel ampliou o número de funcionários para melhor atender clientes e amigos. Nove pessoas trabalham no atendimento e entrega de mercadorias. A entrega do material é outro diferencial da Mabel Materiais de Construção, que atende a todo o Vale do Taquari. O estabelecimento funciona de segunda a sexta-feira das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h. Nos sábados, o atendimento é das 8h30min às 12h. O telefone para contato é o 3748-1552.

Por daiane