Vitrine de Natal

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Arroio do Meio voltou com suas atividades no segundo semestre deste ano, após uma pausa em virtude da pandemia. No Rio Grande do Sul, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, foi fundada em 30 de abril de 1954, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública Federal pelo Decreto Coletivo nº 86871, de 25 de janeiro de 1982 e Estadual pelo Decreto nº 16083, de 17 de dezembro de 1963 e tem entre os objetivos, dar assistência ao doente de câncer carente, conscientizar e motivar a população para a luta contra o câncer, visando a prevenção.

Entre as promoções retomadas em Arroio do Meio, estão a venda de cachorro-quente da Liga, participação nos sábados de vacinação no Posto de Saúde com exposição e vendas de produtos, domingo de vendas de pastéis na área de lazer, participação também com vendas no campeonato do Sesi, participação no Circuito dos Vales, do evento “Se essa rua fosse nossa”, em parceria com Rotaract e, mais recentemente, a Feira Gastronômica. Todos os recursos arrecadados nesses eventos têm o intuito de auxiliar no tratamento de pacientes oncológicos. “Temos um bom retorno, a comunidade contribui com a Liga”, explica a vice-presidente Júlia Matte.

Conforme a vice, o dinheiro é aplicado em medicamentos, suplementos, exames, próteses, perucas, lenços. “Tudo o que estiver ao nosso alcance para auxiliar no tratamento dos pacientes oncológicos do município”, completa, aproveitando para agradecer a todos que colaboraram e também aos patrocinadores dos eventos.

A comunidade pode ajudar a Liga de diversas formas: arrecadando tampinhas, comprando os seus produtos, doando cabelo, lenços, alimentos e também com doações em dinheiro. Também existe a sala da Liga, onde há atendimentos todas as segundas, quartas e sextas pela manhã, das 8h às 11h30min. O endereço é rua Visconde do Rio Branco, 712 – Fundos da Casa Branca. Contatos podem ser feitos com a presidente, Marli Nos (99767-0582) ou vice-presidente, Júlia Matte (98022-2240), Instagram e Facebook: ligadocancerarroiodomeio. Quem tiver interesse em se aprofundar quando aos valores arrecadados nos últimos eventos em Arroio do Meio, pode buscar a sede da Liga diretamente. Contatos a nível regional, relatórios, dicas e notícias do segmento em todo o estado podem ser acompanhados pelo site www.ligafemininars.org.br.

Interessados em fazer doações podem depositar nas contas:

Banrisul – Agência: 0550, conta: 06.038360.0-1, CNPJ 26.425.053/0001-48

Sicredi – Agência: 0136, conta: 97977.5, CNPJ: 26.425.053/0001-48

Por daiane