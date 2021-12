Esportes

Proximidade e apoio da comunidade regional é fundamental para o clube centenário

O presidente do Lajeadense, Everton Giovanella avalia que decisões e ações trabalhadas de forma coletiva pela diretoria em 2021 foram fundamentais para a reorganização do clube. Projeta uma evolução para 2022, por meio do fortalecimento da credibilidade e busca de mais torcedores, apoiadores e patrocinadores em toda a região, para tornar o clube autossustentável. Paralelamente, o clube deve continuar o trabalho de recuperação em todas áreas.

AT – O Lajeadense, que esteve tão perto da Divisão de Acesso em 2021, pretende continuar com o mesmo grupo ou contratar novos jogadores e equipe técnica em 2022?

Everton Giovanella – Foi um trabalho muito bem executado e com certeza pretendemos manter o máximo possível da base da equipe e comissão técnica, para dar sequência ao trabalho. Sabemos que todos se valorizaram, mas vamos unir forças para segurar o máximo de profissionais possíveis.

AT – O ano de 2021 trouxe muitos desafios e resultados positivos dentro e extracampo. Faça um balanço e as projeções para fortalecer a estrutura do clube?

Everton Giovanella – Eu acho que foi um acerto total. Podemos ver que não só as decisões, mas como todas as ações são divididas, conseguimos trabalhar com mais tranquilidade. Antes, algumas pessoas ficavam muito sobrecarregadas. As melhorias foram possíveis com mudança do estatuto e novo modelo de gestão Conselho de Administração e Conselho Deliberativo trabalhando em conjunto, tendo as vice-presidências atuantes em cada das disciplinas. Com este processo de mudanças, acreditamos que vamos evoluir cada vez mais. O clube ainda precisa sanar algumas questões internas, principalmente financeiras e administrativas. É necessário continuar o trabalho de recuperação do nosso clube em todas as áreas.

Projetamos, claro, fortalecer o clube cada vez mais, e fazer um trabalho em âmbito regional. Por isso é importante resgatar a credibilidade e trazer o torcedor para perto do clube, assistindo jogos e participando das ações. A projeção é essa. Ter mais sócios, apoiadores, patrocinadores e, com isso, trabalhar nas questões independentes, deixando o clube centenário autossustentável e a altura de Lajeado e região, que merece ter um bom futebol profissional.

AT – Quando pretendem retomar amistosos ou a participação em eventos esportivos?

Everton Giovanella – O calendário da Federação não está definido, mas provavelmente a pré-temporada deve começar em março e as competições no início de abril. É o que temos de extraoficial. Antes disso vamos realizar alguns eventos para não deixar a nossa arena completamente vazia e parada nesse período.

AT – Como avalia a arbitragem no RS em 2021 e o que espera em 2022?

Everton Giovanella – Olha, é difícil falar de arbitragem né? Eles tem um papel, temos que tentar ser compreensíveis na medida do possível. Acredito que começou muito bem para nós, falando como Lajeadense, mas terminou de forma nefasta, especialmente com o que ocorreu no último mata-mata. Infelizmente não adianta ficar se lamentando, nada vai voltar atrás. Temos que seguir adiante.

AT – Em termos desportivos e sociais, a pandemia mudou alguns ritos (restrições) entre atletas e torcida. Como a flexibilização e retorno da normalidade estão impactando na rotina dos clubes?

Everton Giovanella – A volta do torcedor foi muito importante na reta final, especialmente para os clubes modestos como o Lajedense, em busca da Divisão de Acesso, que precisam da sua torcida. É uma importante forma de arrecadação, mesmo sabendo que existe uma preocupação muito grande com a pandemia. Realmente ela foi um plus na reta final de temporada e todos os clubes estão muito agradecidos quanto a isso.

AT – A Copa do Mundo mexe com o calendário mundial de eventos e coloca o futebol no protagonismo. O que o senhor espera em 2022 no futebol estadual, nacional, sul americano e mundial?

Everton Giovanella – A gente sabe que com um mundial os calendários acabam se apertando. Não só aqui no Brasil, nos estaduais, e sim no mundo inteiro. Porque é um evento que vai paralisar todos os campeonatos. Principalmente na Europa porque lá as temporadas começam no ano e acabam no outro. Lá vai ser, acredito, mais complicado. Por outro lado, vai trazer coisas boas, principalmente a motivação dos atletas. E acaba beneficiando o esporte como um todo, com jogo bonitos, mais bola rolando e a gente sempre agradece.

Por daiane