Esportes

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou na segunda-feira, dia 20, uma reunião na Lancheria Dona Rita com os clubes filiados para definir o novo presidente. Para substituir Elton Lorcheitter (Pantera), foi escolhido Marciano Lindemann (Jaca), que na temporada passada foi o treinador do Esperança de Rui Barbosa e, durante parte da Copa Integração, comandou o Sete de São Caetano. Atualmente atua no setor esportivo como repórter na Rádio Integração.

Com relação ao próximo Campeonato Municipal, sabe-se do interesse do Cruzeiro de Linha 32, Rui Barbosa, Forquetense e o Sete de São Caetano. Outro que deverá entrar na competição é o Juventude de Forqueta Baixa. No dia 10 de janeiro será realizada reunião, onde os clubes devem confirmar presença. O início do campeonato é previsto para dia 6 ou 13 de fevereiro.

Por daiane