Esportes

Com a coordenação do presidente Pantera, a Lafa realizou na quinta-feira, a festa da entrega da premiação aos melhores classificados e destaques da Copa Integração de Futebol – Taça Girando Sol/Sicredi. A solenidade foi realizada na sede do Rui Barbosa com a presença de dirigentes e atletas de clubes, patrocinadores e o prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel. Também estiveram presentes, a a direção da Aslivata e da Associação de Árbitros, a qual foi homenageada na pessoa de Jorge de Freitas, por tudo que já colaborou com o esporte em Arroio do Meio. Na categoria de Titulares, foi entregue troféu de campeão para o Rui Barbosa e, de vice, para o Sete de Capitão. Na categoria de Aspirantes, o Lago Azul recebeu prêmio de campeão e o Cruzeiro de Linha 32, como vice. O Rui Barbosa também recebeu troféu de melhor da disciplina dos Titulares.

Por daiane