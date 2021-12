Esportes

Empurrado pela torcida, o Juventude venceu o Bragantino na terça-feira, 30, por 1 a 0. O jogo na serra gaúcha foi acompanhado pelos travesseirenses Junior Simonetti, Daniel Auler, Willian Grebin e Gabriel Santtos, que em um Uno Way, modelo 2010, deslocaram-se mais de 130 quilômetros entre Travesseiro e Caxias do Sul para acompanhar o jogo.

O único gol da partida foi marcado pelo centroavante Ricardo Bueno, aos 45 minutos do primeiro tempo. O mesmo havia perdido um pênalti minutos antes, mas deu a volta por cima e garantiu o triunfo no jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro destaque foi o meio-campista Guilherme Castilho, principal articulador da equipe, presente em todas as jogadas ofensivas, na distribuição dos passes e nas finalizações mais perigosas.

Com a vitória, a equipe da serra chegou aos 43 pontos, deixou a zona de rebaixamento e saltou para a 14ª colocação. A vitória deixou o Grêmio com 98,2% de chances de ser rebaixado. O próximo confronto do Juventude é nesta sexta-feira, dia 3, às 21h, contra o Fortaleza. O time ainda enfrenta o São Paulo fora e o Corinthians em casa.

NA TORCIDA

Essa foi a maior lotação do estádio Alfredo Jaconi desde 2019. De acordo com o clube, estiveram presentes 18.413 pagantes, mas com o número de convidados e dirigentes do clube o número pode ter superado os 19 mil torcedores, muitos destes embalados pelas promoções do clube anunciadas durante a semana, onde os valores do ingresso variavam entre R$ 5 e R$ 30.

Para adentrar no estádio, o grupo travesseirense aguardou cerca de 15 minutos esperando o andamento de filas que percorriam quarteirões. A próxima ida para Caxias do Sul está marcada para 2022, no decorrer do Campeonato Gaúcho.

Por daiane