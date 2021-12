O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O Interact, um braço do Rotary Club de Arroio do Meio, realizou sua primeira participação oficial o no último dia 4 de dezembro, durante a 14ª edição do Viva o Taquari-Antas Vivo e, no dia 5, realizou a eleição da primeira diretoria da entidade. De acordo com Nara Kalsing, presidente da Comissão Novas Gerações do Rotary, o Interact, com participação de jovens de 12 a 18 anos, foi criado com o objetivo de dar continuidade do Rotaract e Rotary e incentivá-los a ajudar sua comunidade para um mundo melhor, tornando-os cidadãos responsáveis, justos, seguindo sempre a prova quádrupla: É a VERDADE? É JUSTO para todos os interessados?

A ação Viva o Taquari-Antas Vivo, iniciativa da Parceiros Voluntários Lajeado em conjunto com a ACIL é organizada e realizada em Arroio do Meio pelo Rotary Club, que neste ano tem na presidência Fabiana Botoni e a liderança deste projeto, Sidnei Bernardo Wollinger, demais rotarianos e familiares, apoiados pela Corsan e Administração Pública Municipal tendo a participação do prefeito Danilo José Bruxel e da vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, demais autoridades, moradores locais e integrantes do Interact Teutônia.

No primeiro momento houve à rodada de conversa referente a história do rio, com participação e referência de moradores e participantes que compartilharam, especialmente com os jovens, a importância do rio na comunidade, ontem, hoje e amanhã, visto que dele vem a água que todos bebem, as mudanças em seu leito que já foi navegável de Porto Alegre a Muçum ao longo das últimas décadas, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da sua preservação.

Como segunda etapa foi realizado o plantio de 10 mudas de ipê amarelo pelos Interactianos e, em seguida, o grupo seguiu para a praça onde foi enterrada a cápsula do tempo ao lado da árvore da amizade, plantada pelo Rotary há oito anos. Na cápsula do tempo do Interact, que será aberta daqui a 13 anos, durante os festejos dos 100 anos de Arroio do Meio, foi divulgada a lista dos primeiros integrantes do grupo, os depoimentos de moradores e registros feitos – fotos e filmagens, do dia 4 de dezembro.

A etapa final contou com a soltura dos alevinos no rio Taquari.

Diretoria do Interact

Presidente: Celina Grebin da Silva Rosa

Vice-presidente: Gabriel Bruismann

Tesoureiro: Juliana Fensterseifer

Secretária: Maria Antônia Orlandini

Ajudante de Secretária: Roberta Rohr

Diretora: Ana Flávia Orlandini

Comissão Compreensão Mundial: Sofia Rodrigues da Silva e Ana Luiza Frőder

Comissão Projetos: Aline Schneider Kalsing

Comissão Imagem Pública: Maria Eduarda Leidens Kunzler e Isabele Gomes Schwarzer

Comissão Finanças: Gabriel Piassini

Comissão Serviços Internos: Davi Jung Duarte e Gabriel Scherer

Por daiane