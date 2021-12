Resenha do Solano

O que mais chamou atenção para mim e para muitas pessoas durante a programação do 87º aniversário de Arroio do Meio, e ainda vai repercutir por bastante tempo, foi uma citação do secretário de Administração, Áurio Paulo Scherer, em seu pronunciamento, durante a assinatura do termo de início do restante do asfaltamento entre Arroio do Meio e Capitão, realizada na manhã de sábado no Sport Club União: “Certamente a pessoa que era contra o asfalto, terá um dia de pesadelo hoje, mas ele precisa sarar suas feridas”.

Vivemos num país democrático em que é preciso compreender as emoções de cada um, seja por divergências ideológicas ou questões muito individuais. Eu mesmo disse num outro momento que R$ 6 milhões em encargos para um empréstimo de R$ 14,1 milhões é muito. Porém, também afirmei que na vida aparecem situações em que os ‘juros’ valem a pena e que atos de ousadia são necessários para evoluir em novas perspectivas, o que muitas vezes é interpretado como loucura. Assim como também há aqueles que avaliam que Arroio do Meio exagerou em repasses a um mesmo grupo empresarial, e defendiam uma política mais bairrista há mais tempo.

Na visão de alguns políticos presentes no ato, na velha política se cria a figura diabólica, para pautar verdades absolutas. Questionei Scherer, quem era a tal pessoal intransigente. Mas ele disse que ainda não era o momento para revelações. A matéria completa está nas páginas 8 e 9.

RETOMADA DOS EVENTOS – O presidente do Sport Club União Edson Friedrich acredita que o asfaltamento da ERS-482, vai contribuir para que o clube possa retomar os grandes eventos realizados em Arroio Grande, como nas décadas de 1980, 1990 e 2000. Segundo Friedrich, a poeira e a estrada de baixa qualidade prejudicaram as programações sociais do clube. “Estamos com a estrutura em dia para sediar eventos, restam algumas adequações ao Plano de Prevenção de Combate ao Incêndio (PPCI) e aval dos Corpo de Bombeiros”.

LOJA MAÇÔNICA DE ARROIO DO MEIO – Foi instalada em Sessão Magna no Templo Kurt Max Hauser, em Porto Alegre, no dia 18 de novembro, a Loja Albert Einstein, que foi fundada em Arroio do Meio. Esta é a 287ª Loja, da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul. As sessões são semanais no Rito Schröder, que é de origem Alemã. A maçonaria iniciou trabalhos direcionados no município em 2018. Entretanto, alguns arroio-meenses já vinham atuando em outras lojas maçônicas da região.

A loja é considerada um “presente”, para Arroio do Meio. Além da missão, de dedicar-se às boas obras, promover a verdade e reconhecer as pessoas com igualdade, nos preceitos humanísticos, prepara líderes no processo de transformação e construção social. A maçonaria é grande instituição reconhecida mundialmente, fundada a partir do final do século XIV e tem como sede a Inglaterra. No Vale do Taquari, a maçonaria é bastante difundida e conta com cerca 400 maçons, nove lojas e três potências.

BOCHA + AUTOESTIMA – A noite de sábado ficou marcada pela festa dos amigos da bocha no Esporte Clube Rui Barbosa em Arroio do Meio. O evento teve momentos emocionantes, dignos de “horário nobre” da TV Brasileira e desdobramentos inusitados. Um dos organizadores da festa, o vereador e jogador de bocha Vanderlei Majolo (PP), tem como uma bandeira política o direcionamento de mais incentivos para a modalidade esportiva. Considerada a mais inclusiva, integradora e que promove retorno econômico mais imediato e viabilidade dos clubes, sendo importante ferramenta para autoestima da comunidade.

Por daiane