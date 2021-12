Vitrine de Natal

Os passeios de trenó com a companhia do Papai Noel são novidade em Capitão. Dois trenós montados artesanalmente por empresários da cidade em novembro, puxados por um Fusca ano 1976 prometem envolver os familiares e crianças até a semana do dia 20 de dezembro. Os próximos passeios ocorrem neste final de semana, dias 10,11 e 12, das 19h às 22h, com saída sempre da casa do Papai Noel, montada na Praça Central.

O tempo de duração do passei é de 10 minutos, num trajeto de aproximadamente 1,8 quilômetros, que passa em toda extensão da rua 7 de Setembro, nas imediações do Escritório Conzatti, dobrando a esquina da Beneduzi Materiais de Construções, passando pelo asfalto de Linha Argola retornando ao Centro, passando em frente ao Cemitério Católico, centro administrativo e Posto Capitão.

Os passeios são gratuitos. Basta ir até a praça, fazer a inscrição na casa do Papai Noel e aguardar o trenó.

A iniciativa dos passeios e da montagem do trenó surgiu em 2019 por iniciativa do vereador e empresário Gesael Biasibetti, que há mais de dois anos possuía um Fusca ano 1976, motor Vokwagen 1300 L abandonado nos fundos da residência. “Queria envolver ele no espírito natalino da cidade. Conversei com a administração e eles aceitaram a ideia. No mesmo ano também pensamos em iniciar os passeios com carretões pela cidade, porém isso seria muito perigoso”.

Com o aval e o sinal positivo da equipe administrativa, Biasibetti colocou a mão na massa. Antes das programações natalinas restaurou o veículo que estava parado. O motor passou pela revisão e cuidados do mecânico Normélio Berté. O teto foi cortado, parte da dianteira foi restaurada com outras peças e itens; foram instalados novos para-choques e uma nova pintura na cor vermelha “Ferrari”. No mesmo ano, restaurado, o fusca conversível trouxe de surpresa o Papai Noel durante as festividades natalinas.

Mas, em 2021, Biasibetti pensou mais alto. A ideia foi de construir dois trenós e iniciar os passeios com o Fusca. A novidade agradou o prefeito Jari Hunhoff, que imediatamente foi junto com o empresário ver modelos de carretões em Lajeado. “Durante essa busca pensamos: por que não montar o nosso próprio trenó e fazer os passeios com o Fusca?”

Imediatamente ferros, chapas de madeira naval e pneus usados foram comprados em um ferro velho na cidade de Encantado e levados até o ferreiro da cidade, Telmo Hunhoff, que montou a base do trenó nos finais de semana do dia 12 e 13 de novembro. “Conseguimos tirar ele da bodega e fazer com que ele montasse o veículo do Papai Noel”, brinca Biasibetti.

Com a estrutura e base dos eixos prontos, restaram a estrutura lateral e os assentos. Então outro colaborador foi o marceneiro Arlindo da Costa, de São Luiz, que montou todas as chapas navais em sua serraria. Os dois trenós montados artesanalmente possuem a capacidade para 14 crianças e oito adultos.

A ESTREIA DO TRENÓ

A noite de 3 de dezembro, marcou o início dos passeios do trenó. A programação foi organizada pela administração. Biasibetti, motorista e proprietário do veículo afirma que tudo ocorreu de forma tranquila e segura, já que todas as peças foram muito bem montadas e desenhadas pelos voluntários.

Nos três dias de passeio o Centro de Referência e Assistência Social contabilizou 458 inscrições, 89 delas fizeram o passeio na sexta-feira (3), 163 pessoas no sábado (4) e 206 pessoas no domingo (5). Com o sucesso do evento, aos passeios foram mantidos por mais três ocasiões (Ver o quadro ao lado). No dia 24, data de encerramento das programações, com a Banda Sétimo Sentido, o trenó chegará na praça trazendo o bom velhinho.

PRÓXIMOS PASSEIOS

Dias

10,11 e 12 de dezembro

17,18 e 19 de dezembro

20, 21, 22 e 23 de dezembro

Por daiane