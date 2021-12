Esportes

No dia 03, a escola de jiu-jitsu Aliance de Arroio do Meio, fez a cerimônia de entrega e troca de faixas para 22 alunos com idades entre 4 e 14 anos. A Aliance está presente em 29 países com mais de 300 escolas. O professor Eduardo Friedrich destaca a importância da disciplina dos jovens lutadores na escola e convívio social. Ele disputa a Copa dos Campeões de Jiu-Jitsu no próximo dia 18. A luta vale o cinturão de melhor lutador do RS na Categoria Master Faixa Rocha Pesadíssimo e será transmitida por Pay Per Wiew.

Por daiane