Fim de semana com bocha no Passo

A Associação Passo do Corvo realiza neste fim de semana um torneio de bocha de duplas para marcar a inauguração da nova cobertura e remodelação de suas canchas de bocha, obra executada no ano passado. O torneio tem 20 duplas inscritas, restando mais quatro vagas. Os jogos serão eliminatórios, com direito a uma repescagem para o perdedor. Os jogos começam às 19h desta sexta-feira. Amanhã, iniciam às 9h. Às 11h30min, será realizada solenidade de inauguração da obra, seguida de almoço, às 12h45min, pelo valor de R$ 30. No domingo os jogos começam de manhã com almoço pelo valor de R$ 30. Como premiação, o torneio vai distribuir ao 1º lugar, R$ 1,2 mil; 2º, R$ 600; 3º, R$ 300 e o 4º, R$ 150. Contatos podem ser feitos com Gerson Lagemann pelo fone/Whats 99894-1432.

Na noite desta sexta-feira serão sete partidas: João Schmitz/Romano x Rodrigo Kreutz; Paulinho Knecht/Chiquinho x Ronei/Salsicha; Vanderlei Majolo x Gerson Hemming; Nenê/Nelsinho x Paulinho/Rui; Maruco/Maruquinho x Gordinho; Falcão/Meneghini x Nicolau/Weiss e Gadão/Polenta x Scherer/Dalvan. Amanhã a rodada começa com Mané/Jélis x Laone/Ego; Marinho/Dinho x Márcio/Joel e Juliano Pelegrini x Léo/Kohl.

Por daiane