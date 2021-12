O Alto Taquari

A Escola de Base Rui Barbosa tem o retorno dos treinos previsto para 4 de janeiro. O último sábado ficou marcado pela festa de encerramento da instituição no Clube Rui Barbosa. Em janeiro, participará da Copa Salvador do Sul.

A escolinha Prata da Casa participou na última segunda-feira, da Confraternização do Monsson FC, realizada no CT do Ronaldinho Gaúcho, com participação de Diego Freestyle. Os treinos serão retomados no dia 8, das 9h às 11h.

Por daiane