A escola retrata os avanços de uma comunidade. Partindo desta premissa, pode-se dizer que a comunidade de Rui Barbosa tem colhido muitos e bons frutos desde a instalação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel (EMPI), há 60 anos. A união que deu origem à escola, segue nos dias atuais. O educandário está plenamente inserido na vida comunitária do bairro.

No ano do sexagésimo aniversário, a EMPI encerra o período letivo com 271 alunos matriculados da Educação Infantil ao 9º ano. A maioria dos estudantes são da própria comunidade de Rui Barbosa, além de Picada Arroio do Meio e Linha 32, onde as escolas não dispõem de anos finais.

São 24 professores, quatro monitoras, oito funcionários. A diretora é Lisandra Prediger que tem como vice a Vanessa Schneider e coordenadora pedagógica Sinara da Silva Mallmann.

Lisandra destaca que em função da pandemia não houve como realizar muitas das programações previstas para os 60 anos. Mesmo assim, em todos os momentos possíveis o aniversário foi lembrado, a exemplo da confecção de uma camiseta alusiva, o chá drive-thru e o encontro natalino realizado na sexta-feira.

Entrosamento comunitário

A trajetória da EMPI tem forte participação comunitária, raiz de sua fundação. A diretora observa que a escola está aberta a fundamentos e crenças particulares, dos educadores, dos alunos, mas mantém a sua filosofia. Além disto, prima pela qualidade na educação, e de todo ambiente na qual está inserida. “A comunidade de Rui Barbosa tem como característica pessoas que valorizam e fazem parte dos seus espaços, a exemplo da escola. É um reflexo, a comunidade também é a escola. Podemos dizer que a EMPI é uma escola de qualidade porque toda a nossa comunidade está presente”.

Lisandra, que foi aluna da escola desde a Educação Infantil, depois professora e hoje está na direção, diz que tem orgulho e uma sensação muito boa em fazer parte da EMPI. “Podemos perceber todo o esforço e o orgulho do resultado por todas as pessoas, seja de quem trabalha na escola ou do Círculo de Pais e Mestres (CPM), porque todos contribuíram para que a escola seja um lugar acolhedor e de sucesso”.

Assim, a história da EMPI segue, sempre abrindo novos horizontes para alunos e comunidade escolar, como já apregoa sua própria filosofia: “proporcionar aos alunos condições que permitam o desenvolvimento de sua autonomia, aperfeiçoando conhecimentos, habilidades e competências através de um processo pedagógico crítico”.

Histórico

Trinta anos após a abertura da estrada de Rui Barbosa, surge a necessidade de construir uma escola local. Em 1960, Arnoldo Schwarzer, Armando Scheunemann, José Ruppenthal e Bertoldo Blein formaram uma comissão para construção de uma escola em Rui Barbosa, tendo em vista que muitas famílias eram numerosas e o custo de manter os filhos numa escola particular era alto. Além disso, a distância das escolas existentes, nas localidades vizinhas, em Picada Arroio do Meio e Dona Rita, era outro entrave. Mas, sobretudo, a necessidade surgiu, para garantir o acesso à escola de um dos filhos de Arnoldo Schwarzer acometido de paralisia infantil, o qual ficara com sequelas nos membros inferiores.

Sendo assim, a comissão procurou Ervino Fritzen, secretário de Educação, e o prefeito Antônio Mesquita, na época, que aprovaram a iniciativa dos moradores para que a construção da escola se efetivasse. A área de terras destinada a receber a escola foi doada por Arnoldo Schwarzer, enquanto as famílias colaboraram com mão de obra e doaram dinheiro e materiais como tijolos, telhas e madeira para a construção.

Embora houvesse de início divergências quanto à construção do educandário – a igreja católica defendia uma escola comunitária – venceu a posição da comissão, apoiada pelo Poder Público. A escola foi, desde seu início, pública, aberta para todos – católicos e evangélicos.

Um ano depois, em 1° de março de 1961, deu-se o início das aulas na escola, sendo ela inaugurada mais tarde com o nome de Escola Municipal de 1° Grau Incompleto Princesa Isabel, em homenagem pela libertação dos escravos.

A primeira professora foi Irene Maria Limberger, que permaneceu por apenas alguns meses. Logo em seguida, Maria Ilse Heck assumiu a regência auxiliada pela professora Adice Broch.

Essa mesma escola foi ampliada em 15 de maio de 1981. Devido à falta de espaço e o número de alunos, foi construída uma terceira parte, onde hoje se localiza a Escola Infantil Pimpolho. A construção teve a participação do Ministério da Educação e Cultura e Prefeitura, na época do então prefeito Arnesto Dalpian. A inauguração ocorreu em 8 de março de 1987. A escola atendia 75 alunos e disponibilizava aulas de 1° a 5° séries.

O número de alunos foi crescendo ano após ano, devido à migração de muitas famílias em busca de empregos oferecidos pela fábrica de Calçados Majolo instalada no bairro. Como a escola já oferecia o ensino até a 5ª série, o 1° Grau foi acrescido ano após ano e com isso novamente o espaço ficou limitado e deu impulsão para a construção de um novo prédio. As obras da nova escola iniciaram em 5 de março de 1991 e só foram concluídas em 28 de novembro de 1993, quando foi inaugurada. A partir de então, a escola passou a se chamar Escola Municipal de 1° Grau Princesa Isabel.

Em 1992, através de um concurso vencido por Marcos Laone Scheid, foi escolhido um logotipo para a escola. Em 1994, formou-se a primeira turma de alunos na 8° série. No mesmo ano, foi escrito o hino pelos alunos da 6° série e musicalizado pela professora Rosane Rückert.

A escola atendia as turmas de Educação Infantil a 8ª série e necessitava de um espaço adequado para as práticas esportivas e de recreação. Esse foi o motivo que deu impulso à construção de uma praça esportiva. Assim, em 21 de abril de 1998, o CPM, juntamente com a prefeitura, inaugurou a cancha esportiva com quadra, praça e área verde. Nesse mesmo ano foi empossado o primeiro Grêmio Estudantil na escola, tendo como presidente a aluna Charlene Schulze, da 8ª série.

A partir do ano de 2000 a escola passou a se chamar Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel. Em 2005, ocorreu o 1º Encontro de Ex-alunos e Ex-professores da EMPI. Em 2010, criou-se a rádio Princesa, sob coordenação da professora Marli H. Körbes. Em 2011, a EMPI comemorou o Jubileu dos 50 anos de funcionamento na Comunidade de Rui Barbosa. Em 2012, a escola foi ampliada com um auditório onde são realizadas atividades especiais e funciona o Programa Mais Educação, que oferece atividades no turno oposto. Em 2014, criou-se o Grupo Instrumental da EMPI, sob regência do professor Cristiano Leonhardt. Em 2015, a escola implantou a Educação Integral para alunos da Pré-escola. Em 2017, a escola recebe a ampliação de mais quatro salas de aula.

A escola teve ao longo dessa trajetória de funcionamento diversas diretoras, entre elas, Irene Maria Reckziegel, Liselote Lange, Beatriz Corbellini, Isoldi K. Schneider, Loreci F. Webers, Rosane Rückert, Cloé A. Scheid, Joana M. B. Prediger e Marli Horn Körbes.

