Cotidiano

A Escola Municipal de Educação Fundamental (Emef) Getúlio Vargas, de São Caetano, Arroio do Meio, promove na noite de hoje, dia 10, a sua Noite de Natal. A programação tem início às 20h, ocorrendo no salão da escola.

As atrações da noite contam com apresentações dos alunos, chegada do Papai Noel, muitos comes e bebes. Todas as famílias estão convidadas a prestigiar.

Por daiane