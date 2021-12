O Alto Taquari

No dia 22 de novembro foi promovida, no Salão da Comunidade Sagrada Família, Bairro Novo Horizonte, uma palestra com a enfermeira Maica Adams e a Eliane Pereira Duarte da ONG Coração Azul Associação Pró-autismo de Arroio do Meio.

O tema da palestra foi O Universo do Autismo. A direção, as educadoras, pais e ou responsáveis pelas crianças da Ecei Turma da Mônica se fizeram presentes nesse encontro. Durante a palestra, a enfermeira trouxe a sua realidade, pois tem um filho de 6 anos com autismo. Ao final, as famílias receberam uma pequena lembrança, bem como as palestrantes.

Por daiane