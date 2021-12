Em Outras Palavras

Estamos chegando na “finaleira” de mais um ano conturbado pelas restrições já incorporadas em nosso cotidiano. Apesar de certo otimismo com a queda das estatísticas sanitárias, uma nova variante arrefeceu nosso otimismo, mantendo os cuidados observados há mais de 20 meses.

Dezembro é o mês tipo “copo meio cheio, copo meio vazio”. Alguns suspiram com frequência nesta época do ano. Com este comportamento, manifestam o cansaço diante de tantos desafios e solavancos da rotina. Outros, no entanto, lembram que estamos na iminência da chegada de um ano novinho em folha. Veem nisso um conjunto de 12 meses de oportunidades para empreender mudanças em vários aspectos da vida.

Dezembro também é mês de correria, do estresse das confraternizações, da corrida às lojas para brindar afetos com uma lembrancinha. Por isso, parece que o mês passa mais rápido ou é mais curto, mesmo tendo 31 dias. O vácuo de tempo entre Natal e Ano Novo reforça esta impressão, pressionado pelo período de férias, daquele ócio saudável à beira-mar, do rio ou através de uma viagem.

Mais um dezembro. Para refletir,

perdoar, repensar, refazer energias

Buscar o equilíbrio para seguir adiante constitui um desafio inerente à vida, mas que a cada dia mostra-se mais necessário. E difícil. Nesta época do ano muita gente reflete sobre mudança de hábitos, buscando alterações na alimentação, no combate ao sedentarismo e à depressão que parece mais forte em dezembro.

Vai longe o tempo em que, nesta época, a maior preocupação era buscar o pinheiro natural reservado meses antes para garantir uma bela decoração para receber o Bom Velhinho na noite do dia 24. Também gerava expectativas a preparação da verdadeira orgia gastronômica da noite dos presentes.

Lembro a minha mãe ensandecida flanando pela casa, tirando o pó, varrendo, lustrando móveis e louças, passando cera até o assoalho virar um espelho. Apesar da correria, tudo valia a pena. Em torno da árvore iluminada e ornamentada com barba de pau que buscávamos no potreiro do lado de casa no bairro Bela Vista, a reunião valia todo esforço. A preparação do Natal era uma operação familiar que também congregava vizinhos e amigos mais chegados.

Sim, havia presentes que mais pareciam prosaicas lembranças que não exigiam grande investimento e despesa. Muitas eram produzidas de forma manual por nós mesmos, nas aulas de Trabalhos Manuais ou pelas mãos habilidosas de nossas tias e avós.

Mais um dezembro, diferente, talvez. Mais propício ao entendimento, à reflexão e ao recomeço.

