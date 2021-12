Geral

Após um período de incertezas e cancelamentos, o CTG Capitão Ribeiro, de Capitão, que tem como patrão Marcio Zambiasi e capataz Mateus Hammes, volta a organizar o seu rodeio crioulo. A programação já está definida e ocorre nos dias 1º e 2 de janeiro no Parque Municipal de Eventos.

As premiações nas provas de tiro de laço superam os R$ 11 mil. As competições iniciam no sábado, às 8h. A abertura oficial ocorre no dia 1º, às 19h30min e após haverá o fandango com o Grupo Levada. A entrada do público é gratuita.

No domingo, dia 2, seguem as provas do tiro de laço e as finais. As inscrições podem ser feitas no dia do evento ou antecipadamente pelo (51) 99149-2845 com Letícia Brod ou pelo (51) 99331-9102 com Evelin Sopelsa.

O rodeio seguirá as normas do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e 24ª Região Tradicionalista. Os narradores das provas serão Felipe Freitas e Vianei Ferreira. Os julgamentos serão feitos por Rodrigo Pinheiro e Felipe Mayer. Além do repasse financeiro da prefeitura de Capitão, o rodeio tem o apoio do Sicredi e Dália Supermercados.

Por daiane