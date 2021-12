Esportes

A Copa Pituca de Minifutebol de 2020, promovida pela Associação Recreativa São Caetano – Pituca, reinicia seus jogos na noite de 7 de janeiro. O torneio havia sido interrompido em março de 2020, quando faltavam três rodadas da fase de classificação. O reinício terá jogos de, às 20h15min, Unidos ao Copo/PC Fretes x Conte Festas (Veteranos); às 21h, Pratas da Casa x Isentos Futebol e Cerveja (Veteranos) e às 21h50min, Invictus x Scherek/Contra Ordem (Força Livre). Os jogos da categoria Feminina foram suspensos.

Além das três rodadas classificatórias, outras três serão disputadas como semifinais e finais, com a coordenação de André Rosenbach, que passou a liderar o restante da organização. O torneio tinha a participação de sete equipes na categoria Força Livre e oito na categoria de Veteranos. Os organizadores comunicam que as categorias poderão trocar dois jogadores em suas listas até o dia 03 de janeiro. No Veteranos, as equipes podem substituir jogadores nascidos até 1985. Até o dia 3 também podem ser trocados os técnicos das equipes.

Por daiane