O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Depois de quase dois anos sem se encontrarem de forma presencial a presidente Beatriz Horst, junto com suas integrantes de diretoria organizou um encontro muito agradável no último domingo, com um almoço de confraternização. Ao longo dos seus 42 anos de fundação, o clube mantém um espírito de muita solidariedade, apoio mútuo quando necessário, mas acima de tudo, oportunidade de passar momentos de descontração, papos, amizade através de passeios, viagens, almoços e brincadeiras entre as amigas.

O almoço de domingo realizado no Restaurante Sul Minas, em Bela Vista, foi a tradicional festinha de final de ano, com troca de mensagens de Natal, amiga secreta, oração pelas que não puderam estar presentes e canto do hino. A presidente Beatriz que está à frente da clube, sempre prepara tudo com muito carinho.

Sócias do Clube de Mães Amizade de Bela Vista ficaram muito felizes em poder se reencontrar. A partir de 2022 deverão retomar seus passeios e reuniões.

Por daiane