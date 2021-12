Geral

Atrações ficam por conta da Caravana Natalina, show musical,

chegada do Papai Noel e apresentação de talentos locais

A Administração de Pouso Novo tem em andamento um trabalho voltado para comemorar o Natal. A coordenação está a cargo da secretaria da Educação e Cultura, que tem agendada a realização de eventos para as noites dos dias 16, 18 e 20 de dezembro. O estímulo para o espírito natalino passa pela ornamentação e iluminação da cidade. Entre os eventos, a passagem da Caravana Natalina, chegada do Papai Noel e show com banda musical.

O primeiro evento está marcado para quinta-feira, dia 16, quando a partir das 19h30min, circula pela cidade a Caravana Natalina com o grupo de teatro Luz&Cena, com um carro iluminado e com a presença do Papai Noel. Os organizadores convidam a comunidade para participar de alguma forma desta caravana. No sábado, dia 18, acontece programação na Praça com início às 18h, com feira de produtos coloniais, brinquedos infláveis para as crianças e show com a banda Nova, de Bento Gonçalves. Os festejos encerram na segunda-feira, dia 20, com programação que acontece na Praça a partir das 19h com a apresentação de talentos de Pouso Novo e a presença do Papai Noel, que vai fazer a distribuição de pacotinhos. Durante esta noite serão revelados os ganhadores do concurso Natal dos Sonhos e feita a arrecadação de brinquedos e alimentos não perecíveis que devem ser doados para famílias cadastradas no Cras.

Decoração natalina

O concurso de decoração natalina Natal dos Sonhos está tendo boa aceitação junto à comunidade. Ele vale para moradias da cidade e do interior, e tem premiação para as três melhores ornamentações com cestas de produtos coloniais e vales-compra do comércio local. Na coordenação, a secretaria da Educação, com apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) tendo uma Comissão Organizadora e Comissão Julgadora. O concurso, que está aberto para todos os moradores, consiste em estimular a criatividade na comunidade. As inscrições devem ser feitas até quarta-feira, dia 15 de dezembro, através da entrega da ficha de inscrição na prefeitura, onde o inscrito vai receber um adesivo para identificar a participação. A análise e julgamento será feito entre os dias 16 e 17 de dezembro, considerando o espírito natalino, beleza visual, criatividade e originalidade, iluminação e utilização de materiais inusitados na composição do cenário.

Natal solidário

Numa iniciativa do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) está em andamento uma ação para tornar mais alegre e fraterno o Natal em Pouso Novo, através de arrecadação de alimentos não perecíveis e brinquedos em condições de uso. Os pontos de arrecadação encontram-se na Prefeitura, Emater, Cras, Escolas e na Rádio Eco da Serra. Os ítens arrecadados serão distribuídos para famílias do município. Em nota repassada para imprensa os organizadores da campanha dizem: “que um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores”.

Por daiane