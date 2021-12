Esportes

O arroio-meense João Augusto Rodrigues Segatto voltou ainda mais motivado após participar do Campeonato Brasileiro Amador Street Skate, categoria Mirim, realizado no fim de semana em Lauro de Freitas, na Bahia. O menino, que fez sua estreia em uma competição nacional, ficou na 40ª colocação geral.

Na avaliação do pai Anderson Segatto, o campeonato foi uma boa experiência, principalmente para que João Augusto tenha noção de competição e de pontos que precisam ser aperfeiçoados. “Valeu como experiência para ele. O resultado não foi motivo para desanimar, pelo contrário, quer buscar evolução. Voltamos com ideias para melhorar o treinamento, tanto no espaço em casa, como na parte física. Já temos uma parceria com uma academia para ele começar no início do ano”.

Anderson observa que a pista, por ser de campeonato brasileiro, tinha um grau de dificuldade maior em relação àquelas que João Augusto está acostumado a treinar, que não são de competição. Isto dificultou a realização de algumas manobras. Além disso, ele foi um dos primeiros a andar e o nervosismo impactou no desempenho. “É natural do esporte, nem sempre se está um bom dia. Estamos orgulhosos da participação dele, sabemos que buscou o melhor e infelizmente dessa vez não deu. Mas a gente está bem feliz e vai continuar incentivando para ele buscar melhores resultados e ficar ainda mais contente com as próximas competições”, afirma o pai.

Por daiane