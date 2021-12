Câmara de Vereadores

Projetos aprovados em 1º de dezembro

0082/2021 – Autoriza a contratação temporária de 40 professores de Área I e 46 na Área II nas disciplinas de Ciências (03), Educação Física (08), Geografia (04), História (06), Língua Alemã (02), Língua Inglesa (03), Língua Portuguesa (06), Matemática (06) e Música (04); de 03 auxiliares de secretaria, 11 monitores escolares e 15 serviços gerais.

088/2021 – aprovado em regime de urgência, autoriza a abertura de crédito suplementar de R$ 2,485 para cobertura do pagamento do décimo terceiro e da folha de pagamento do mês de dezembro aos servidores públicos municipais.

Projetos em análise

083-2021 – permanece em análise devido a pedido de vistas, o projeto de loteamento de Interesse Social, de propriedade de Barra G7 Empreendimentos Imobiliários Ltda na Rua José Wunibaldo Thomas, Bairro Medianeira.

085/2021 – institui o Programa de Subsídio de Horas Máquinas para melhorias nas propriedades Rurais, e dá outras providências.

086/2021 – Autoriza o Poder Executivo a realizar a concessão de incentivo, através do custeio de subsídio do bônus produção, e dá outras providências.

087/2021 – Altera dispositivos da Lei nº 3.902/2021 para adequação das normas sanitárias vigentes no rito do Sistema de Inspeção Municipal e adesão ao sistema SISBI-POA, corrigir inconsistências na antiga Lei bem como melhorar a aplicação das penas de fiscalização sanitárias junto ao Município de Arroio do Meio.

089/2021 – Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar de R$ 2,8 milhões, voltados para o Hospital São josé, Casas Asilares, Educação, Iluminação Pública e incentivo a empresas.

090/2021 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no Orçamento do exercício de 2021, de R$ 55 mil para secretaria da Saúde;

091/2021 – Autoriza o Poder Executivo a conceder um abono salarial aos Agentes de Saúde do EACS e ESF, indica recursos e dá outras providências;

092/2021 – Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de evento do MOCAM – Moto Clube de Arroio do Meio, indica recursos e dá outras providências.

093/2021 – Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos, nos termos da Lei Municipal nº 2.760/2009, de 06 de agosto de 2009, à Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda, e dá outras providências.

094/2021 – Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos, nos termos da Lei Municipal nº 2.760/2009, de 06 de agosto de 2009, à Neugebauer Alimentos S.A, e dá outras providências.

095/2021 – Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal nº 2.760/2009, de 06/08/2009, a Fama Representações Comerciais Ltda., e dá outras providências;

096/2021 – Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal nº 2.760/2009, de 06/08/2009, a Abastecedora de Combustíveis HM Ltda., e dá outras providências.

