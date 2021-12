O Alto Taquari

O 6º Campeonato Integração Sicredi de Bocha Noturno, organizado a partir da Liga de Bocha de Travesseiro, realizou na sexta-feira, dia 26, a partida final entre as equipes do Brasinha de Alto Palmas e o Bar Zanotelli de Linha Marinheira. A partida disputada em Marinheira foi típica de final, com muito nervosismo no jogo das duplas, vencido pelo Brasinha por 12×09, tendo como árbitro, Jorge Bettio. O campeão foi conhecido no primeiro jogo dos trios. O Brasinha, que havia vencido na primeira final, aproveitou as indecisões do Bar Zanotelli e construiu um placar a seu favor que terminou com 12×10, confirmando a conquista do título.

Logo após os jogos, os organizadores fizeram a entrega simbólica dos troféus. A festa oficial de encerramento do campeonato, com a presença dos dirigentes do Sicredi, acontece neste sábado, dia 4, durante almoço que será servido na sede do Clube Esportivo Travesseirense.

Por daiane