Esportes

A equipe do Bairro Imigrante campeã do Campeonato Municipal de Bocha de Capitão, recebeu a premiação no último sábado, dia 4. Na final, a equipe venceu o Esquinão. A cerimônia ocorreu na cancha do bairro onde houve também a entrega dos prêmios individuais ao melhor ponteiro Marcos Dressler, do Bairro Imigrante, ao melhor meio de trio, Ederson Trautenmuller do Bairro Imigrante e ao melhor bochador Anderson Werner, do Esquinão.

Por daiane