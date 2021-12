Resenha do Solano

A semana ficou marcada por uma série de reuniões que abordaram os projetos em torno de adequações na legislação do SIM, Cispoa e Sisbi-Poa, Bônus Produção e Programa de Horas Máquinas, em Arroio do Meio. Nos bastidores, alguns oposicionistas e proprietários de agroindústrias sentiram a falta do secretário de Agricultura, Élcio Roni Lutz, que foi orientado a enviar técnicos para respostas mais específicas. “Sua presença enquanto representante da pasta e importância dos assuntos era fundamental para esclarecimentos”, consideram os presentes.

Já governistas reclamaram nos bastidores, que a ausência do assessor jurídico Leandro Toson Caser, durante a semana, atrasasse a sessão extraordinária para quinta-feira, dia 23, às 18h30min. Tradicionalmente as ‘extras’ ocorrem ao meio-dia, na primeira data possível após a sessão ordinária. “O jurídico sempre tem que estar à disposição. Também tínhamos viagens marcadas para encontrar familiares. Vamos anotar essa ausência no caderninho”, declarou um vereador de situação.

Os ajustes técnicos em torno das propostas e jurídicos em torno dos artigos foram alinhados em reuniões mais reduzidas e virtuais. Cesar André Kortz (MDB), que deixa a presidência da Casa em 31 de dezembro, avalia que em ambos assuntos só faltava um pouco de diálogo para entendimentos e ajustes.

Vou além da Câmara. O bom diálogo ainda é exclusividade de uma minoria que tem a capacidade e paciência de interpretar e refletir, para depois tomar decisões sensíveis e equilibradas.

SALÁRIOS DOS SECRETÁRIOS

A proposta de reajuste salarial de 16% para os secretários, chegando a R$ 8,9 mil, não está sendo bem vista por oposicionistas. Não acham justo equiparar os reajustes dos servidores aos agentes políticos (9%), pois não estão tendo desempenho técnico. A matéria foi a votação nessa quinta-feira, dia 23, na sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio.

EMBAIXADOR FIFA NO FFM

O primeiro Brasileiro a ser eleito melhor jogador do mundo de futsal pela Fifa, Jorginho Pimentel, estará em Arroio do Meio no dia 05 de fevereiro. O multicampeão pela Seleção Brasileira, pelo Atlético Mineiro e pela Enxuta, estará prestigiando um evento da escolinha Fundamentos do Futebol Moderno (FFM), que agora tem como sede o campo de futebol do Salão Comunitário do bairro Medianeira. A programação inicia às 8h30min e encerra às 14h30min. Haverá jogos de futebol palestra, entrega de medalhas e brindes, além da comercialização de comes e bebes. Em caso de chuva a programação ocorre na quadra coberta da praça Flores da Cunha. Jorginho Pimentel atua em projetos sociais e privados voltados ao futebol em Caxias do Sul, Parobé e Estância Velha. O FFM atende 22 alunos com idades entre 12 e 17 anos. O coordenador Paulinho Sabará pede apoio de empresários pelo fone 51. 998401939.

CALÇADAS NA VRS-811

De acordo com o departamento do Planejamento de Arroio do Meio, já existe indicação de R$ 238 mil de emenda parlamentar de Giovani Feltes (MDB) para execução das calçadas dentre Rui Barbosa e Forqueta. Conforme o coordenador Carlos Rafael Black, o município dará contrapartida de valor ainda não definido. A tendência é de que as localidades fiquem praticamente interligadas. Após as obras de calçadas, também será dado início a execução do calçamento que ficará a cargo do Daer. As reivindicações foram alvo de abaixo-assinado protocolado em 2020. O documento está na subprefeitura de Forqueta.

ROTA DO TRADICIONALISMO?

Poucos se deram conta, mas o monumento do Laçador e o Morro Gaúcho são uma sintonia única no mundo e serão uma atração exclusiva de Arroio do Meio e do Vale do Taquari, logo que sair do papel.

A estátua é uma idealização do artista plástico pelotense Antônio Caringi, que em 1954 venceu o concurso o público para a execução de uma escultura que servisse como um símbolo do Rio Grande do Sul durante a Exposição do IV Centenário de fundação da cidade de São Paulo, no Parque Ibirapuera. No Morro Gaúcho será referência mundial no gauchismo da América Latina.

Os turistas que até podem ir rezar no Cristo Protetor em Encantado, mas vão comer churrasco e curtir a boemia em Arroio do Meio, como aquela música “churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e …”. Muitos nem vão ir rezar. Temos um segmento ressurgindo no município onde nas últimas décadas as linhas de produção industriais ditaram as regras do desenvolvimento e cultura.

Mas diferentemente do que muitos pensam, é preciso trabalhar noite adentro, fins de semana e feriados, com muito mais qualificação e eficiência do que se imagina. A boemia é para os turistas.

O curso de formação de guia de turismo está acontecendo no Senac de Lajeado e de turismólogo na Unisc de Santa Cruz do Sul. A Univates formou a última turma de graduação em Turismo em 2012, porém, mantém a graduação em gastronomia em sua grade.

Por daiane