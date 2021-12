Geral

A partir de janeiro de 2022, Jairo Luís Valandro é o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção, Mobiliário, Marcenarias, Olarias e Cerâmicas para a Construção, Artefatos e Produtos de Cimento e Concreto Pré-Misturados do Vale do Taquari (Sinduscom-VT). A eleição ocorreu na semana passada, tendo sido aprovada a nominata da chapa única para a gestão 2022/2023. Valandro sucede José Zagonel, que fica à frente do cargo até o fim deste mês. “Já trabalhamos muito lado a lado e tenho certeza de que o novo presidente fará um bom trabalho à frente da entidade, por sua competência e dedicação”, afirmou Zagonel. Entre as principais ações da atual diretoria neste último ano, citou o envolvimento em convenção coletiva, reuniões setoriais, projeto moveleiro e a audiências com a prefeitura de Lajeado para agilizar a aprovação de projetos de construção civil.

Fundado em 2004, Valandro destacou que o Sinduscom-VT é um sindicato jovem e promissor para o Vale do Taquari. Atualmente, representa 990 empresas de construção civil, 394 de mobiliário, 42 olarias e 84 artefatos de concreto, sendo objetivos aumentar cada vez mais a união entre os setores, tendo em vista a complementariedade de atuação e negócios, e o quadro de associados. Ele ainda salientou a importância da presença ativa de representantes em outras entidades, fóruns de discussão e conselhos, como o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU). No que diz respeito à capacitação, enalteceu a realização de palestras e treinamentos técnicos e de legislação para auxiliar empresários e colaboradores das organizações. “Queremos cada vez mais que o Sinduscom-VT seja uma associação, na qual as empresas possam se unir num objetivo comum e conquistar cada vez mais a excelência. Temos muito o que evoluir, espero que em 2022 possamos iniciar vários projetos para o desenvolvimento e capacitação das empresas, dando assim o retorno a elas de suas contribuições”, declarou Valandro. Os associados também aprovaram a previsão de receitas e despesas para 2022.

Gestão 2022/2023

• Presidente: Jairo Luís Valandro

• Vice-presidente: Daniel Bergesch

• Tesoureiro: Fernando Roberto Bruxel

• Diretor Setor Construção: Gustavo Schmidt

• Diretor Setor Moveleiro: Jovane Luiz Krützmann

• Diretor Setor Olarias e Cerâmicas: Junior Campagnoni

• Diretor Setor Artefatos de Cimento e Concreto: Marciel Ronei Loeblein Stein

• Diretor Setor Eventos e Capacitação: Joni Zagonel

• Conselho Fiscal: Luis Carlos Sartori, Mauricio Juchem e João Carlos Hilgert (titulares); Clécio Altair de Vargas, Henrique Pereira dos Santos e Fernando Bergesch (suplentes)

• Delegado Fiergs: José Zagonel

• Delegado Fiergs (suplente): Jairo Luís Valandro

