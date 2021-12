Esportes

No ano em que o skate passou a integrar as Olimpíadas, o menino João Augusto Rodrigues Segatto, de apenas 10 anos, faz sua estreia em competições. Praticante do esporte desde os cinco anos, o arroio-meense conquistou uma vaga para o Campeonato Brasileiro Amador Street Skate, que ocorre neste fim de semana em Lauro de Freitas, na Bahia. Ele será um dos quatro representantes do Estado na categoria Mirim. A vaga para o Brasileiro veio na primeira competição que João Augusto participou, em Sapiranga, no mês passado.

As expectativas para o fim de semana são as melhores. O pai Anderson, que vai acompanhar o skatista, diz que a conquista da vaga foi uma surpresa, visto que a ida à seletiva tinha o propósito de obter experiência. “Vamos aproveitar a oportunidade. Ele está bem empolgado e animado e na expectativa grande para representar o Rio Grande do Sul”, avalia.

A família, que reside em Bela Vista, mobilizou amigos, empresas e familiares para auxiliar nos custos com o deslocamento e a estadia. Pai e filho viajaram na quarta-feira para ter tempo de reconhecer a pista onde serão realizadas as provas.

A coragem e ousadia nas manobras, fazem com que João Augusto chame atenção nas pistas onde pratica o esporte. Foi justamente estas características que levaram os pais a matriculá-lo por volta dos seis anos, em uma escola de skate que existia em Lajeado. Com o encerramento das atividades, foi preciso dar sequência ao esporte de forma autônoma, nas pistas da região e em casa, onde os pais adaptaram um espaço para a prática do esporte. Os Jogos Olímpios e as conquistas brasileiras animaram o menino, que havia deixado o skate um pouco de lado na pandemia.

Anderson diz que o filho é muito esforçado e sempre se arrisca nas manobras, o que é imprescindível no esporte. Considera que o skate precisa de espaço, pois é uma prática esportiva muito bonita, além de prezar muito pela amizade, onde todos se ajudam. Sobre o filho competir, salienta que a família não põe peso para resultados. “O importante é ele se divertir. O resultado é consequência”.

Incentivo e torcida pela diversão e bons resultados não faltam. A mãe Francieli, a irmã Alice e demais familiares vão acompanhar a estreia nacional do menino de longe, torcendo para que seja o início de uma bela trajetória no esporte.

