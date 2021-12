Obras

A retirada das máquinas no trecho de 6,1 quilômetros da VRS-811, preocupou moradores. Porém, as obras foram retomadas no início desta semana, após a publicação no Diário Oficial da União do registro definitivo de extração da Agência Nacional de Mineração para retirada de material de uma jazida de saibro em Linha Cairu, Travesseiro.

A área de 3,9 hectares, antes usada para o plantio de outras culturas, é locada pela prefeitura através de contrato com o proprietário Loivo Pedro Weissheimer. Do local serão extraídos cerca de 7 mil m³ de material, que será utilizado pela Conpasul para a base asfáltica da rodovia VRS-811.

De acordo com o coordenador do departamento de Meio Ambiente de Travesseiro, Chrystian Estêvan Quinot, o processo envolvendo o registro e as licenças prévias, de instalação e operação perdurou por 30 dias. No local já foram instaladas placas indicativas proibindo a circulação de pessoas não autorizadas, alertando o risco de acidentes no local e o uso obrigatório de equipamentos de proteção.

Por ser uma área já consolidada usada para o plantio de culturas agrícolas, não será permitido o uso de explosivos e detonações. O desmonte de material será feito de forma mecânica, com o uso de escavadeiras da empreiteira responsável pelas obras. No local também não será permitida a instalação de britagem, tanques de combustíveis ou oficinas, assim como a supressão da vegetação, pois o local já está aberto.

A licença e o registro são válidos por quatro anos. A elaboração foi coordenada pelo departamento municipal de Meio Ambiente que contou com os estudos do engenheiro de Minas, Diego Felipe Johann, com assinatura do gerente regional da Agência Nacional de Mineração, José Eduardo da Costa Duarte e do vice-prefeito, Tiago Elói Weizenmann.

Para o asfaltamento do trecho entre Travesseiro e Arroio do Meio serão investidos R$ 13 milhões. Estão previstas construção de galerias e novos bueiros, corte de vegetação e ampliação e alargamento do trecho entre os quilômetros 3,8 e 9,6. Na área mais próxima ao rio Forqueta, está sendo projetada uma solução de estrutura em concreto para evitar grandes volumes de escavação e detonações.

Por daiane