Obras

Deve iniciar na próxima semana a obra de ampliação da Escola Comunitária de Educação Infantil (Ecei) Raio de Sol, localizada no bairro São Caetano, Arroio do Meio. A assinatura do contrato de início das obras ocorreu na quinta-feira, dia 2, nas dependências da escola na presença do prefeito Danilo Bruxel, vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, representantes da Administração, escola infantil, da Associação de Pais e Amigos da Escola Comunitária de Educação Infantil (Apaecei) e da empresa vencedora do processo licitatório.

A obra de ampliação de duas salas de aula será executada pela empresa Atitude Serviço de Limpeza e Conservação de Ruas LTDA, ao valor de R$ 283.821,32 mil. Com a ampliação deste espaço, a Ecei poderá atender mais 30 crianças, amenizando assim a demanda da fila de espera por vagas na Educação Infantil, situação esta que perdura há mais de uma década.

A diretora Solange Lagemann Theves se disse feliz e grata pela concretização deste sonho, até porque o número de moradores do bairro vem aumentando, assim como a demanda por vagas. O sentimento é o mesmo por parte dos representantes da Apaecei, que frisaram que a obra é um importante investimento no futuro. Já para a secretária de Educação, Iliete Winck, a obra ameniza a situação da demanda existente na Educação Infantil.

“Muito bom estar aqui para iniciar uma obra que é para o futuro, pois acreditar e investir na educação é investir no nosso amanhã melhor. Vamos estar fazendo um futuro melhor para nós se fizermos um presente melhor para as nossas crianças”, ressaltou a vice-prefeita Adriana.

O prefeito Danilo lembrou da luta, em sua gestão passada, pela conquista do espaço onde hoje está instalada a Ecei. “É um orgulho vir aqui e ver que conseguimos, há muitos anos, disponibilizar este espaço para a Educação Infantil e contribuir para o desenvolvimento da comunidade”.

Por daiane